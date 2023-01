Pago e Serena Enardu | matrimonio in vista | «Vogliamo invecchiare insieme»

TGCOM

Non vogliono più esporsi facilmente ai media: "Mostrarci ci ha disintegrato" Ci vanno piano, ma pensano alle nozze, non ad altri figli oltre quelli che già hannoEnardu finalmente si fanno vedere insieme sulle pagine di Chi . Raccontano il ritorno di fiamma dopo 2 anni di lontananza . Il cantante 51enne e l'ex volto di Uomini e Donne 46enne ...Enardu si sposano, arriva il matrimonio mentre svelano come hanno fatto a tornare ... Pago, con Serena Enardu il ritorno di fiamma è definitivo: "Mi vuoi sposare" Pago e Serena Enardu, matrimonio in vista I due sono tornati a essere ufficialmente una coppia. Si vociferava da tempo per un ritorno di fiamma, ma alla fine a confermare ...Serena Enardu e Pago sono di nuovo insieme e pensano al matrimonio. I due, dopo due anni separati, hanno ritrovato il loro amore ...