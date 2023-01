Pagelle Milan-Inter 0-3 | voti e tabellino Supercoppa Italiana 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la. A Riad, in Arabia Saudita, i nerazzurri giocano e vincono nettamente: al decimo minuto di gioco il punteggio si sblocca grazie ad una grande azione nerazzurra con Federico Dimarco che finalizza con un piattone perfetto. Undici minuti più tardi è già 2-0 con Dzeko che smarca Tonali alla grande e batte Tatarusanu con il destro. Ilprova a reagire ad inizio secondo tempo, ma oltre a qualche tiro da fuori non riesce ad impensierire Onana. A chiudere a tripla mandata il match ci pensa Lautaro Martinez con un gol magistrale, esterno destro e 0-3. Quartaper Inzaghi, terzo titolo in ...

Sky Sport

Ledi Peppe di Stefano e Matteo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di Supercoppa Italiana 2022/23:- Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per gli ottavi di finale di Supercoppa Italiana 2022/2023. TOP: Dzeko, Barella FLOP: Leao: a fine ... Milan-Inter 0-3, le pagelle della Supercoppa Italiana Voti e tabellino del match, valevole per la Supercoppa Italiana, tra i rossoneri e i nerazzurri, a Riyad, in Arabia Saudita ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di Supercoppa Italiana 2022/23: pagelle Milan-Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Inter, valido per gli ottavi ...