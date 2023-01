Pagelle Inter-Milan 2-0 | voti Supercoppa Italiana | super Dzeko | Leao nullo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)inhanno regalato grandi emozioni per poter portare a casa il primo trofeo di questa stagione 2023. JuveDipendenzaLa finale didoveva regalare spettacolo e fin dalle prime battute si è vista una sfida davvero ricca di emozioni, con l’che ha dominato dall’inizio fino alla fine. La squadra di Simone Inzaghi era vista come quella più in forma tra le dueesi e in effetti anche in terra saudita è stato evidente come nei primi 45 minuti si sia trattato di un monologo nerazzurro. Dopo soli dieci minuti ecco il vantaggio di Federico Dimarco, con il laterale mancino che ha appoggiato in rete una splendida azione nerazzurra con Barella che al limite del fuorigioco ...