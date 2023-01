Padre dona polmone al figlio | è il primo caso in Italia da donatore vivente

TGCOM

e figlio restano ricoverati all'Ospedale di Bergamo e la loro prognosi è ancora riservata. I medici sono però fiduciosi sul decorso post operatorio, anche perché in questo caso il rischio di ...La donazione del midollo dal, con conseguente "trasferimento" del sistema immunitario del genitore sul figlio, ha però generato la cosiddetta malattia da trapianto contro l'ospite (Graft versus ... Bergamo, padre dona polmone a figlio malato: primo trapianto tra viventi Storico intervento chirurgico in Italia. Ieri all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia. Un padre ha infatti donato ...La storia è commovente e sicuramente in futuro diventerà la sceneggiatura di un film. All'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia. Un uom ...