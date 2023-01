Pace con Spalletti? Forse un giorno Totti apre al suo nemico

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)non chiude alla possibilità di farecondopo i dissidi ai tempi della Roma: "Non l'ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se undovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti"

Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri russo Seghei Lavrov esclude colloquiil presidente ucraino Volodymyr Zelensky "su iniziative dibizzarre per la risoluzione del conflitto". Lo riporta Tass riprendendo la conferenza stampa di Lavrov a Mosca. 18 gennaio 2023...storicala formazione di una consapevole cittadinanza democratica, favorendo la solidarietà e contribuendo ad indirizzare i ragazzi alla partecipazione consapevole in una società in cui la, ... Lavrov esclude colloqui di pace con Zelensky 3' di lettura 18/01/2023 - Dopo il riconoscimento del titolo di Città ed un lungo iter burocratico, il Comune di Civitanova ha finalmente un nuovo gonfalone interamente ricamato a mano in oro e filato ...Un uomo è stato arrestato dopo trent’anni, nel momento in cui gliene mancano al massimo due da vivere ancora. Un uomo che non contava più niente per il motivo di cui sopra, ma soprattutto perché la ma ...