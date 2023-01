Outfit e tagli capelli | i jeans sfrangiati di Anna Tatangelo e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Glisfoggiati dalla bellasono sempre irresistibili. Nell'ultimo periodo ha scelto un paio didavvero meravigliosi. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi. Entrambe le proposte sono perfette per le donne di tutte le età che non vogliono mai passare inosservate. E' arrivato il momento di scoprire tutte le novità a riguardo. Novitàinverno 2023 Ultimamenteha indossato una t-shirt di colore bianco. Questo capo è molto aderente e mette perfettamente in evidenza la silhouette della cantante e anche il reggiseno. In questo modo il look è molto più sensuale. La t-shirt è a manicae con lo scollo rotondo. Laha sfoggiato anche un ...