Ottavi di Coppa Italia | Napoli-Cremonese 2-2 al 90? | al Maradona si va ai supplementari

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn maniera del tutto inaspettata, l’ottavo di finale disi trascina fino ai tempi. Al termine dei 90? regolamentari la partita delfinisce 2-2 con gli azzurri (in maglia speciale biancorossa dedicata a San Valentino) che fino all’87’ conducevano 2-1, prima di subire il pareggio di Afena-Gyan. In precedenza era successo tutto nell’arco del primo tempo, con gli ospiti in vantaggio al 18? con una ripartenza finalizzata da Pickel ed i padroni di casa che in 3? l’avevano ribaltata. Il pareggio (33?) arrivava dopo un tiro di Ndombele respinto da Carnesecchi, una traversa centrata da Simeone sulla ribattuta ed infine la zuccata di Juan Jesus. Tre minuti dopo la splendida torsione del Cholito, su assist di ...

