Oriana Marzoli si espone su Antonino | Il riflessivo parere di una VIP

Grande Fratello

Ancora una volta Dal Moro e laaffrontano una dura lite, causata dalla scelta di lui di nominare Nicole e dalla sua gelosia Al 'Grande Fratello Vip'e Daniele Dal Moro non riescono proprio più a fidarsi l'una dell'altro e tra loro ha luogo uno scontro lungo un'intera notte. Lui sostiene che alla modella piaccia Onestini, lei lo ...Riferendosi al fatto checi ha provato con lui dopo aver punzecchiato Luca Onestini, ha lanciato una stoccata all'imprenditore veronese: L'imprenditore veronese smascherato dalla ... Il risentimento di Oriana Marzoli verso Alberto De Pisis - Mediaset Infinity Ennesimo scivolone del giornalista: ecco cosa ha detto sulla compagna di gioco Attilio Romita un concorrente del reality show condotto da Alfonso ...La VIP confida a Nicole che ormai fra lei e Antonino non c'è più niente, non si rivolgono più la parola “Ormai, non parlo più con Antonino” confessa Oriana a Nicole durante il pranzo “E dov’è la novit ...