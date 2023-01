“Open Day” in Questura e nei Commissariati pontini per il rilascio agevolato dei passaporti | date ed orari

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Latina – La Polizia di Stato ha programmato un “Day” presso lae idi P.S. per agevolare ildei, senza la prenotazione on line di un appuntamento e, se possibilità, undel documento “a vista”. Gli Ufficidi Palazzo “M” e deidi P.S. saranno aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nelle seguenti giornate: Latina, Gaeta e Terracina: mercoledì 25 gennaio 2023; Cisterna: giovedì 26 gennaio 2023; Formia: venerdì 27 gennaio 2023; Fondi: sabato 28 gennaio 2023. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

