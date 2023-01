Onana a InterTV | «Sappiamo dell’importanza della partita»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Andréprima del calcio d’inizioSupercoppa Italiana che vede fronteggiarsi Milan e Inter Le parole diprimagara dell’Inter con il Milan che mette in palio la Supercoppa: «di questa gara. Ci siamo preparati bene per affrontare il Milan. Stasera c’è un’altra storia da scrivere. Il passato non conta. Siamo sicuri che scriveremo la nostra storia. Io sto bene, sono molto tranquillo. Quando lavoriamo bene, i risultati arrivano». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

