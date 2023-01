Oggi 18 gennaio | Beata Maria Teresa Fasce Fa conoscere la sua “cara madre” Santa Rita a tutto il mondo

Adnkronos

Ci spostiamo in Abruzzo con la diocesi di Avezzano che promuove due appuntamenti (alle 18 nella chiesa metodista di Villa San Sebastiano e il 2518 in San Rocco ad Avezzano) ai quali ...Paolo Fox, previsioni amore - lavoro - fortuna: oroscopo del 18 e 19Si prosegue con gli altri quattro segni dello zodiaco secondo l' oroscopo die domani : LEONE : Luna favorisce i ... Covid oggi Veneto, 601 contagi e 1 morto: bollettino 15 gennaio Gli occhi dei mercati sono ancora puntati sulle banche centrali in vista delle prossime mosse di politica monetaria: attese in particolare le decisioni della Bank of Japan con la conferenza stampa del ...È stata una delle più grandi mistiche medievali d'Ungheria. Grazie alla sua ascesi ebbe il dono delle visioni. Morì il 18 gennaio 1270 nel suo convento dell'Isola delle Lepri, presso Budapest. La sua ...