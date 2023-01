(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “. Odi et Amo”. Non solo un titolo di grande impatto emotivo. Ma una felice intuizione che ha preso forma nello spettacolo teatrale che è andato in, alla Sala Auditorium del Palazzo delle Esposizioni. Scritta e diretta da Leonardo, regista controcorrente e geniale, con la consulenza artistica di Monica Codena, la pièce prede spunto da un’intervista storica che l’autore dei Cantos rilasciò nell’ottobre 1967 a Pier Paolo. Nella sua casa veneziana di Calle Querini. Interpreti una straordinaria Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero, attore e doppiatore. Un lunga esperienza al fianco di mostri sacri come Giorgio Albertazzi e Gabriele Lavia. “Odi et Amo”: inl’intervista di...

Secolo d'Italia

Poesie in cui l'amore di figlio, si dibatte, come nel carme di Catullo, in quei sentimenti alterni e contrastanti di "etNescio, sed fieri sentio et excrucio " (Carme LXXXV), di cui non si ...et. Ecco come si potrebbe definire il rapporto tra i cittadini e i monopattini elettrici. Forse piùchequello invece tra monopattini e istituzioni. A tal punto che il 2 aprile ... "Odi e Amo": in scena a Roma per la regia di Petrillo l'incontro sofferto tra Pasolini e Pound Leggi su Sky TG24 l'articolo Parigi, referendum monopattini elettrici a noleggio: il sindaco vorrebbe vietarli ...Con Babylon Damen Chazelle conferma nuovamente il suo gigantesco amore per il cinema, pur con un tratto più disilluso che in passato.