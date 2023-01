(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Conglitornano aper il decimo anniversario della loro carriera teatrale, portando in scena uno spettacolo da non perdere

ilGiornale.it

è la summa delle loro performance più amate, uno show per festeggiare l'anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme. I cinque straordinari artisti sfidano se stessi con un'...è la summa delle loro performance più amate, uno show per festeggiare l'anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme. I cinque straordinari artisti sfidano se stessi con un'... Oblivion Rhapsody, il "best of" degli Oblivion arriva a teatro AGIDI presenta OBLIVION in OBLIVION RHAPSODY uno spettacolo di e con gli OBLIVION: GRAZIANA BORCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, LORENZO SCUDA, ...Gioco, paradosso, ironia, sorriso: questo è il Comico che vedo negli Oblivion. Il tutto sorretto e condito da un talento continuamente messo in discussione e da una professionalità feroce. Rivolta sop ...