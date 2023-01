“Obiettivo identificato | lo abbiamo catturato” | il momento in cui i carabinieri comunicano ai colleghi l’arresto di Messina Denaro – Audio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Verdezero da Veleno, situazione”. “Veleno da Verdezero:, lo”. Sono i concitati secondi in cui idel Rosaiche il boss Matteoè stato arrestato all’esterno della clinica privata “La Maddalena”, a Palermo. Il ricercato numero uno in Italia, bloccato dagli agenti, non ha opposto resistenza e ha subito rivelato la sua reale identità, mentre iurlavano di gioia e si abbracciavano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

