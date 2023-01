(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilstando all'americane immagazzinate in. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Con le scorte statunitensi in calo e i produttori diche non ...

Agenzia ANSA

Con le scorte statunitensi in calo e i produttori di armi che non riescono a tenere il passo con le operazioni ucraine, ilsta ricorrendo a due alternative per colmare la richiesta, ovvero ...Ilsta inviando all'Ucraina armi americane immagazzinate in Israele . Lo riporta il New York Times. Con le scorte in calo e i produttori di armi in affanno, gli Usa stanno ricorrendo a due ... Nyt, Pentagono invia in Ucraina armi da magazzino Israele - Ultima Ora Il Pentagono ha recentemente fatto ricorso alle scorte di munizioni Usa attualmente presenti in Israele, per fare fronte alla crescente ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 329. Bombe su condominio a Dnipro: 45 morti il bilancio finale, terminate le ricerche di superstiti. Il Pentagono sta inviando all'Ucraina armi americane immagazz ...