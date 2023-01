Nuovo Apple HomePod | un raffinato smart speaker con Siri

WIRED Italia

... riporta Macrumors , l'esperto spiega che " il prossimoMac Mini avrà lo stesso form factor del Mac Mini M2 ". Stando alla politica di, comunque, il ciclo vitale di ogni prodotto con ...Compatibile colstandard della domotica, Matter , ilspeaker dirientra nell'ombrello dell' app Casa , grazie alla quale è possibile controllare e organizzare senza difficoltà la ... HomePod migliora in qualità del suono e gestione della domotica Sono giorni di novità in casa Apple quelli che stiamo vivendo: ieri il lancio dei SoC M2 Pro e Max, che hanno debuttato su MacBook Pro e Mac mini, ed oggi un nuovo HomePod, che questa volta, per fortu ...Il nuovo Mac mini di Apple è finalmente diventato realtà e porta con sé novità sorprendenti ed entusiasmanti. Apple ha presentato dei prodotti inediti che hanno i processori M2 e M2 Pro. E la novità è ...