Nuovi struggenti dettagli sulla morte di Jay Briscoe

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Purtroppo come abbiamo appreso Jayè morto all’età di 38 anni in un incidente stradale. Dopo che la sua scomparsa è stata resa pubblica, è arrivata una marea di cordoglio per una notizia che ha spezzato il cuore di tutti i membri della wrestling community. Ora abbiamo ancora più informazioni su questa tragedia, ed è molto difficile da leggere, per questo avvisiamo chiunque si ritenga sensibile a riguardo. Più persone coinvolte nell’incidente Ringside News ha ottenuto il registro dei servizi medici di emergenza dalla chiamata al 911. Sembra che sul posto sia morta anche una donna. Questa storia peggiora ulteriormente man mano che vengono rivelate ulteriori informazioni. Si ritiene che anche la figlia di Jayfosse nel relitto, e nel registro è stata definita “paziente pediatrica critica”. Ci è stato detto che in quel ...

