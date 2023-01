(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Giovanni, ex presidente di Banca, è statoto a 3 anni dal tribunale di Roma per aver ostacolato l'autorità di vigilanza e tenuto comportamenti che avrebbero indotto centinaia ...

I giudici hanno comminato a otto dei dieci imputati unaa due anni con la sospensione condizionale. I condannati sono l'ex direttore generale Ennio Lamonica, l'ex condirettore Daria Bagnasco,......aver consegnato al collega eurodeputato Tarabella e la procura federale belga prevede 'una... Intanto la Commissione europea promette l'arrivo di unalegge 'il più dura possibile' contro ... Nuova condanna per Berneschi, colpevole anche ex Cda Carige (ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige, è stato condannato a 3 anni dal tribunale di Roma per aver ostacolato l'autorità di vigilanza e tenuto comportamenti che ...CERRETO D’ESI - Viene condannato per spaccio. Poi evade, viene subito rintracciato dai carabinieri e arrestato. Scontata la pena, ne ha un’altra da espiare. Ora è ...