Nubifragio al Maradona | Napoli fuori dalla Coppa Italia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Illa partita dello Stadiocon la Cremonese termina 6-7 dopo il calci di rigore. Spalletti lancia una formazione completamente nuova: i dieci giocatori di movimento erano tutti diversi rispetto alla gara giocata con la Juventus, solo Meret è stato confermato titolare, anche perché Sirigu sta per firmare con la Fiorentina, con Gollini che si trasferirà in azzurro. Spalletti punta sui giovani Zerbin e Gaetano, con quest’ultimo schierato nel ruolo di Lobotka. Nei primi minuti ilè impacciato e la Cremonese passa in vantaggio Pickel al 18? su ripartenza guidata da Okereke, vera spina nel fianco dei partenopei. Ma al 33? Juan Jesus mette subito le cose a posto con il pareggio su sviluppo da calcio d’angolo. Al 36? il ...

ItaSportPress

Il nigeriano del Napoli ci prova anche quando si abbatte ilma la palla non ne vuol ... vorrebbe spaccare il mondo e le prove tutte per andare a segno ma stasera non è l'eroe del. ......disputata a porte chiuse dopo ilabbattutosi sul capoluogo e su tutta la Campania , che ha provocato seri danni in città. Il sopralluogo dei vigili del fuoco presso lo stadioe la ... Clamoroso al Maradona: la Cremonese elimina il Napoli ai rigori (7-6) NAPOLI (ITALPRESS) – Al Maradona succede l’incredibile, con la Cremonese che dopo il 2-2 nei primi 120 minuti, con tanto di uomo in meno, ...Il Napoli che aveva tramortito la Juventus vincendo 5-1, stasera agli ottavi di Coppa Italia è caduto contro la piccola Cremonese ai calci di rigore uscendo clamorosamente dalla competizione. Ai quart ...