Norvegia | trovata la pietra runica più antica del mondo con una parola sconosciuta - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Rinvenuta per uno scavo ferroviario, la runa potrebbe addirittura risalire al I secolo d. C. e sarà esposta al Museo di Oslo fino a ...Ad Ola, amante dei videogiochi e del mare, se proprio vaun'affinità in campo, quella è con ...indicazione l'ha data proprio Solbakken in una delle ultime interviste rilasciate in... Norvegia: trovata la pietra runica più antica del mondo con una parola sconosciuta Rinvenuta per uno scavo ferroviario, la runa potrebbe addirittura risalire al I secolo d.C. e sarà esposta al Museo di Oslo fino a febbraio ...È stata scoperta in Norvegia ed è una delle prime testimonianze del sistema di scrittura usato dai popoli germanici fino al Medioevo ...