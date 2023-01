Nordio “Non ci saranno riforme su intercettazioni mafia e terrorismo”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non viche toccheranno lesullae sul”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, nella relazione sull'amministrazione della giustizia al Senato.“Vi è una profonda differenza tra leche, come insegna la legge, mirano all'assicurazione e alla ricerca di una prova rispetto ad azioni che si vuole siano esse stesse una prova”, ha sottolineato. “Quando si dice che i mafiosi non parlano per telefono alludo al fatto che nessun mafioso abbia mai manifestato al telefono la volontà di delinquere o espresso delle parole che costituiscano prova di un delitto in atto, di un delitto in progressione o di un delitto programmato. Quello a cui servono le– e ...