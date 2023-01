Nordio al Senato | “L’arresto di Matteo Messina Denaro chiude capitolo stragi”

Agenzia ANSA

Il Guardasigilli Carloparla in, e parte subito dalle intercettazioni per aprire la la sua prima relazione sullo stato della giustizia in Italia. Domani replicherà alla Camera. Ma il ...Così il ministro Carlonella sua relazione sull'amministrazione della Giustizia al, esprimendo"l'auspicio che la gioia per questa grande operazione sia condivisa da tutte le forze ... Al Senato la relazione di Nordio sull'amministrazione della giustizia E’ stato individuato il covo di Matteo Messina Denaro, dai carabinieri del Ros e dalla Procura di Palermo. Si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, nel Paese del favoreggiatore Giovan ...Con il tuo abbonamento puoi accedere soltanto su un dispositivo/browser per volta. Abbiamo scollegato in automatico la tua precedente sessione ...