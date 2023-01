Nordio 1 vs Nordio 2 | come l’arresto di Messina Denaro ha ribaltato la linea del ministro

Maurizio De Lucia, il procuratore capo di Palermo, critica a Metropolis le parole di Carlo, Ministro della Giustizia, in Senato: "I boss non parlano al telefono Certo che parlano, è normale. Senza intercettazioni non si possono fare i processi per mafia, i segreti mafiosi si ...E infatti, guardando la Legge di Bilancio , le frenate sull'autonomia regionale, le parole del ministro, il sostegno totale e incondizionato all'Ucraina contro la Russia (solo per fare ...L’ufficio di palazzo Chigi ha comunicato i numeri dei voli di Stato utilizzati dai ministri. Il Guardasigilli, Carlo Nordio, ne ha presi cinque in due mesi ed è partito o è atterrato poi a Treviso.Fratelli d'Italia cerca di rimediare al 'pasticcio' che non ha consentito l'elezione di Felice Giuffrè, che resta il candidato della maggioranza ...