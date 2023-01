Non solo Sirigu | novità su altre due possibili cessioni | spunta un altro club in Serie A

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Cremonese di Ballardini, ai rigori, gli uomini di mister Spalletti si stanno preparando per affrontare al meglio la seconda parte di campionato. Per farlo la dirigenza sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Spalletti. Il mercato in entrata, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe concludersi con l’acquisto di Bartosz Bereszy?ski dalla Sampdoria, mentre in uscita il Napoli potrebbe effettuare ancora una o due operazioni.sul futuro di Demme, Zerbin e, ne parla l’esperto di mercato Durante l’edizione odierna di Tg Sport, l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha espresso la sua opinione sul mercato in uscita degli azzurri con particolare attenzione alle situazioni di Demme, Zerbin e, di seguito quanto ...

La Gazzetta dello Sport

Tornò al lavoro come bibliotecario, in un ambiente di lavoroadatto, illuminatoda luci al neon e senza ascensore. Nell'aprile del 1997 - così ricostruiva Coopbund la vita Dellantonio - ...... con appuntamenti periodici, abbinando il vinoal cibo ma anche all'arte, alla letteratura, alla musica e via dicendo'. Oltre a Sottile, questo progetto vede la luce grazie ad un altro ... Non solo Gollini: i 4 nomi per il Napoli del futuro (Adama Traoré il pezzo forte) (ANSA) - GENOVA, 17 GEN - "Nella Sampdoria non parlo con nessuno e non decido nulla, c'è Lanna che decide. Io sto solo cercando di risolvere dei problemi". Così ...La Camera dei deputati ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni: Carlo Fidanza, deputato di Fratelli d’Italia nel 2018, non ...