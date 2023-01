«Non mi sono mai sentita meglio in vita mia» Alba Parietti svela il segreto della sua felicità

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) PERSONAGGI TV.sta vivendo una nuova, entusiasmante fasesua. Sui social e a “Verissimo” spiega qualii segretisua, l’amore con Fabio Adami e la cura del corpo e dell’anima fondamentale per stare bene con se stessi. >> Bianca Atzei, è nato oggi il primo figlio: come si chiamaa Verissimo Qualche giorno faera ospita da Silvia Toffanin. In questa intervista la showgirl si mostra serena. felice e estremamente positiva. A “Verissimo” infatti confessa che ha trovato l’amore, e va tutto a gonfie vele «Fabio è stato l’incontro, la cosa che non ti aspetti, non cerchi, nel momento in cui sei appagata. ...