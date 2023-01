Non è il capo dei capi Cosa Nostra | indiscrezioni clamorose su Messina Denaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Matteoè stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Stamattina è stato trovato anche il suo covo, situato nel centro abitato di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Sebbene la sua cattura rappresenti un fatto storico, nonché una grande vittoria dello Stato, allo stesso tempo forse non è corretto chiamarlo “il boss dei boss”. Lo ha spiegato chiaramente il neo procuratore di Palermo, Maurizio Lucia: “I clan palermitani non accetterebbero mai di farsi guidare da un non palermitano. A cominciare da un trapanese”. Ciò non toglie cheabbia subito la forte influenza di, ma i magistrati sono convinti che non fosse lui il verodella mafia siciliana. Il vero punto della questione è però...

Il Manifesto

box sotto a chi tocca 'In nessun paese occidentale, a quanto ci è noto, undel governo in ... Vecchio Patent box a oltranza Per il rinnovo del "vecchio" patent boxserve esercitare una nuova ...È i Magi offrono il primo atto di culto solenne e ufficiale al Bambino Divino, che è ildi questo Corpo Mistico. Betlemme, dice dom Guéranger,è soltanto il luogo della nascita del Redentore,... Giuseppe Di Lello: «Non era l'ultimo capo, quella mafia non c'è più ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...