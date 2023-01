“Non è giusto | non lo merito” GF Vip 7 | Antonella piange dopo la brutta scoperta | “Perché io?”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Momento difficile al GF Vip 7 perFiordelisi. Nelle ultime ore ha fatto una confidenza tra le lacrime, infatti si è accorta che qualcosa non va più nel versoe ha tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria. Ormai c’è una situazione che non le sta piacendo più, visto che si tratta di episodi che non le stanno facendo vivere un periodo felice. Ne ha parlato faccia a faccia con Davide Donadei e Attilio Romita, che sarebbero anche loro vittime di questa strategia che sarebbe stata messa su da altri vipponi. Fuori dal GF Vip 7 non si sta facendo altro che parlare diFiordelisi e di queste dichiarazioni, che rischiano di creare un caso. Intanto, nelle ultime ore diversi telespettatori attraverso il magazine Chi hanno criticato “lo squallore dei personaggi” e la mancata pulizia nella casa. Signorini è intervenuto, ...

Il Vibonese

Secondo Georgieva e'e necessario 'migliorare l'affidabilita' delle catene di approvvigionamento globali. La sicurezza degli approvvigionamenti e' importante, maspingendola al punto che ...Ha però ammesso che il contesto a suo avvisoè quelloper parlare di guerra: 'Niente da eccepire su tutte queste buone e sacrosante ragioni. Eppure c'è in tutto questo un retrogusto amaro ... Sanità Vibonese, Barbuto: «Non è giusto giocare con la salute dei cittadini» Un tabellone, dunque, in cui i viola sono stati sorteggiati dalla parte giusta (sull'altro fronte ci sono ancora in gioco Lazio, Inter e Juventus). Ecco perché, da ieri sera, le speranze della ...Insomma, è tutto più complicato di come potrebbe sembrare: gli ucraini non devono solo imparare a pigiare i tasti giusti su una batteria di missili. No, è tutto molto più complesso. Gli ucraini devono ...