“Non doveva andare così” Sanremo 2023 | Albano Carrisi | retroscena sulla sua partecipazione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’annuncio è arrivato direttamente da Amadeus al TG1: “Non avrò superospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età”, aveva detto il direttore artistico presentando il cast in gara ed èintenzionato a mantenere la parola che cala un tris di superospiti che hanno fatto la storia della musica italiana mettendo in pista nella seconda serata, quella dell’8 febbraio,(80 anni il 20 maggio), il coconduttore Gianni Morandi (78 anni da poco compiuti) e Massimo Ranieri (72 anni il 3 maggio). “Il guaio – ha scherzato Amadeus al TG1 – è che ho detto a tutti e tre che saranno unici superospiti della seconda serata e alla fine saranno tutti e tre insieme per la prima volta sul palco dell’Ariston con i loro successi. È un grande evento, mai accaduto prima.abbiamo rimediato ...

ANTENNA TRE

...dell'associazione Luca Coscioni ha portato nell'aula del Consiglio regionale della Puglia dove sitornare a parlare della legge sul "fine vita". Ma la discussione, anche questa volta,c'è ...aveva una carta d'identità come questa, contraffatta alla perfezione, anche Bernardo Provenzano ... Perché il vecchio Bernardo, nel 2003,necessariamente andare in Francia per un'operazione ... SPRESIANO | MORTO SCHIACCIATO DALLA GHIAIA, MOSOLE: «ANDREI NON DOVEVA TROVARSI LI’» Il Napoli si trova a dover resistere a un assalto straniero per una delle sue stelle. Secondo la stampa estera, ci sarebbe una maxi offerta.