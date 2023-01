Noce moscata sniffata a Capodanno dai ragazzi di “Amici” per sballarsi Deragliano i “talenti” di Maria De Filippi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I pettegolezzi sulla scuola didiDesono da sempre un argomento forte in rete. Negli ultimi giorni non si fa che parlare di ciò che è successo durante la notte di, che sarebbe stata piuttosto trasgressiva. Sui social è circolata l’ipotesi dellausata come droga. E ora il sito Dagospia conferma che la notte di San Silvestro alcuni allievi avrebbero sniffatoper. Eventi che hanno spinto la produzione del talent a prendere duri provvedimenti nei riguardi di 6 alunni. Finora la produzione, oltre a parlare di azioni gravissime al punto da non poter essere mostrate al pubblico, atti vergognosi e sconcertanti che sarebbero perfino fuori legge e a punire ognuno dei ...

Corriere della Sera

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto la notte di Capodanno ad Amici. I ragazzi del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5 avrebbero prodotto con launa sostanza allucinogena. Su cosa nel dettaglio sia accaduto non è dato sapersi, visto che la conduttrice ha deciso di non mandare in onda i filmati. Eppure le voci che si susseguono non ...Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la serie tv tratta dal popolare videogame: tutto quello che devi sapere Laha davvero effetti allucinogeni Tutto su ChatGPT e affini , le ... Noce moscata: perché può essere pericolosa e perché (e come) possiamo continuare a usarla in cucina In un video condiviso su TikTok, il fratello di Wax lo difende dopo il caso scoppiato ad Amici con la brava della notte di Capodanno. “Non è… Leggi ...Ad Amici 2020 è scoppiato quello che è già stato ribattezzato “Capodanno gate“. Un vero e proprio scandalo nel talent di punta di Canale 5 che ha visto protagonisti un gruppo degli allievi presenti ne ...