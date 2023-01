Agenzia ANSA

Commenta per primo Davide, tecnico della Salernitana, ha spiegato sui social quanto successo negli ultimi giorni: ' Vi ... PerchéSalerno e credo ciecamente in questo progetto. 'Storie di ..., il post sui social Ecco il messaggio completo disu Facebook. " Vi racconto la ... PerchéSalerno e credo ciecamente in questo progetto. "Storie di uomini che fanno grandi cose": ... Nicola "amo Salerno e credo ciecamente nel progetto" - Campania Dopo l'esonero di due giorni fa, il tecnico torna sulla panchina granata SALERNO (ITALPRESS) - Davide Nicola torna sulla panchina della ...Il polverone sollevatosi alla Salernitana dopo il pesante 8-2 subito a Bergamo sembra essere rientrato. Il presidente Iervolino che inizialmente aveva deciso di esonerare il tecnico ...