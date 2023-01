Calciomercato.com

Prima di ufficializzare la relazione con il portiere del, infatti, ha avuto una storia ... Diletta Leotta e Loris, la sfida a padel Ora la conduttrice è tornata al lavoro ma non ...La conduttrice di Dazn Diletta Leotta e il fidanzato Loris, ex portiere di Liverpool e, trascorrono la domenica giocando a padel a ... Newcastle, Karius verso il rinnovo: ha convinto Howe Former Liverpool goalkeeper Loris Karius is expected to sign terms with Newcastle United until the end of the season. © Photo by Mark Fletcher/MI News/NurPhoto via L ...Eddie Howe stated on the club's trip to Saudi Arabia at the end of last year how pleased he was with the performance of Karius in training. READ MORE - Bruno Guimaraes mood lifted as he eyes ...