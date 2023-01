Neurodeliri | Saviano travolto da Senaldi | il boss non l' ha preso il Pd

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'intervista di Roberosull'arresto di Matteo Messina Denaro pubblicata martedì 17 gennaio dalla Stampa "proietta il lettore in un universo parallelo ma opposto alla realtà", afferma Pietrosu Libero in un articolo in cui ricorda che il supermafioso di Castelvetrano "non l'hail Pd", come invece si evincerebbe dalle parole dello scrittore di Gomorra, invitato dal condirettore del quotidiano ad "arrendersi alla realtà". Siamo alle solite. Con, argomenta, la "recitazione" prevale sull'etica professionale e "l'insulto fa parte delle licenze letterarie, almeno a quanto l'autore sostiene per difendersi dalle querele della Meloni, che lo ha portato alla sbarra" per diffamazione., "barbuto Savonarola" coglie inoltre ...