Nettuno | 5 amici pestati dal branco | ”Qui non ci potete stare | è la nostra panchina”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023). Aggrediti da 5 ragazzi, mentre erano seduti tranquillamente su di una. Poi, sono arrivati anche i rinforzi, e lo scontro è diventato davvero sproporzionato. Gli aggressori avevano tutta l’intenzione di aggredire e fare male. L’ennesimo episodio di violenza che si verifica a, nella zona del centro. Il fatto è accaduto due giorni fa, il 16 gennaio 2023, intorno all’1.00 di notte, a ridosso del Borgo medievale. Tutto parte da qualche ora prima, quando alle 22.00 un gruppetto di 5 ragazzi, più o meno tutti 20enni, si stavano dirigendo verso una cornetteria per festeggiare il compleanno di uno dei membri del gruppo. Dopo qualche tempo, sarebbero stati aggrediti da un altro gruppo, una baby gang di una 20ina di ragazzi come riportano le frammentarie testimonianze di chi si trovava nei pressi. La dinamica è ...

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

...loro in una cornetteria di piazza Mazzini a. Con una scusa sette coetanei gli hanno chiesto di lasciare la panchina dove stavano mangiano i maritozzi "perché era la loro". E i cinque...... da parte degli aggressori c'era infatti la volontà di provocare i cinquee cercare un ...tanto da rendere necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Anzio e... Nettuno, ancora un’aggressione in centro: in venti picchiano cinque ... In venti contro cinque. Con la volontà di aggredire e fare male. Ancora un episodio di violenza nella zona del centro di Nettuno. Alcuni giorni fa, vittima un ventunenne, era accaduto ...L'ispirazione giornaliera ve la danno le stelle: l'oroscopo di AstriMatti vi accompagna nelle giornate per interpretarvi attraverso l'astrologia ...