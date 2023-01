Netflix | le serie tv e i film più visti della settimana in Italia top 10 dal 9 al 15 gennaio 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La classifica dei titoli piùsu, tratv e, nella secondadelnon registra particolari cambiamenti, mantenendo in vetta Ginny & Georgia 2 e The Pale Blue Eye. La secondadi, dal 9 al 15, suregistra pochi cambiamenti nella Top 10 delletv più viste sulla piattaforma di streaming, mentre tra le fila deiil dominiosaga di Harry Potter viene spezzato da due nuovi arrivi in catalogo, Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker e Ophelia. In vetta nei titoli piùrimangono però The Pale Blue Eye e la seconda stagione ...