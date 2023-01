Nella tana di Messina Denaro Spunta il suo diario Le parole per la figlia mai conosciuta | Perché non vuole vedermi?

La Repubblica

LA REPUBBLICA 'Ladei segreti' apre il quotidiano Gedi. 'Il boss si rifugiava in un ...stessa sezione, sul fronte Esteri arrivano i primi aggiornamenti dal World Economic Forum di Davos. Il ...Se invece trascorreva la serata da solo, si allenavapiccola palestra sistemata in casa: una cyclette, un tapis roulant, qualche peso. Davanti, un calendario con donne nude. Nella tana di Messina Denaro. Spunta il suo diario. Le parole per la figlia mai conosciuta: "Perché non vuole… SERIE C - A Gubbio i dorici dovranno fare a meno degli squalificati Gatto e Prezioso: cambio di modulo in vista Il Giudice sportivo ha sottratto due terzi del centrocampo titolare all’Ancona in vista ...il municipio: «La natura in città dovrebbe essere un valore indiscutibile. A Milano bisognerebbe valorizzare la biodiversità» ...