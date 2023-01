Nel segno di Felix | Ballardini incarta subito Spalletti | Napoli fuori agli ottavi | delusione sotto la pioggia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La prima arrivò a novembre, assolutamente ininfluente in casa del Liverpool con qualificazione e primo posto acquisito, la seconda nella prima del 2023, poteva essere pesante quel ko con l’Inter, ma ora la squadra disi trova a più nove sulla seconda e saldamente in mano del proprio percorso verso lo scudetto. La terza arriva stasera,labattente del Maradona, ai rigori, contro l’ultima del campionato: è la prima veradella stagione del, la serve il magoche sa come si fa a subentrare in corsa e a sembrare su quella panchina della Cremonese da mesi. Niente doblete scudetto-Coppa Italia, ilè giàe la sconfitta è fragorosa. Ma guai a ...

Corriere dello Sport

... altra ottima prova del giocatore macedone che viene impiegato come esterno alto a destraprimo ... Dal 97' Osimhen 6: vorrebbe spaccare il mondo e le prove tutte per andare ama stasera non è ...... il miglior modo per ricordare Giovanni Falcone etrentesimo anniversario delle stragi. Siamo ... dall'altro la fiducia e la speranza che vincono: un giovane laureato che ha lasciato ieri in... Lazio-Bologna nel segno di Mihajlovic: ecco la bella iniziativa Secondo l'Oroscopo il weekend compreso tra venerdì 20 e domenica 22 gennaio 2023, si farà portatore di importanti novità per i nati sotto al segno della Bilancia, seguiti a ruota da un Ariete carico d ...Nella prima parte del 2022 il mercato immobiliare di Firenze ha messo a segno una ripresa dei valori dello 0,8%. Isolotto ha segnato un aumento dei valori del 1,8%, Novoli-… Leggi ...