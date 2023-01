Nefrologo Gesualdo | ' Cer-001 primo modulatore infiammazione sepsi'

Today.it

'La storia di questo nuovo farmaco comincia tre anni fa - ha riferito- quando, studiando quanto già offerto dalla letteratura scientifica, ci siamo resi conto che le forme di infiammazione ...'Grazie ai medici di famiglia - evidenzia- è possibile effettuare uno screening esteso, a ... Conclude il: 'Il medico di medicina generale può dunque avere un ruolo importantissimo ... Nefrologo Gesualdo: "4 mln italiani con malattia renale non diagnosticata" (Adnkronos) – “I cambiamenti climatici potrebbero in futuro causare una pandemia di malattie renali”. Lo ha detto Loreto Gesualdo, ordinario di nefrologia all’Università Aldo Moro di Bari e past presi ...(Adnkronos) – “Sui 6 milioni di italiani con malattia renale cronica, circa 4 milioni non sanno di averla e rischiano di scoprirlo in fasi molto avanzate e quindi più gravi”. Lo ha detto Loreto Gesual ...