Nappi | “De Gregorio vada a casa ma se ci vuole arrivare eviti di prendere i mezzi Eav”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La circolazione sulle Linee Flegree, in simbiotica adesione allo ‘stile’ Circumvesuviana, oggi si è interrotta a causa del solito convoglio in avaria. A chi si chiede come sia possibile che ogni giorno gli sventurati passeggeri di Eav debbano fare i conti con ritardi, disservizi e disagi, è possibile offrire una sola risposta: il totale fallimento gestionale degli attuali vertici dell’azienda di trasporto regionale. Dee i suoino a. Mi permetto tuttavia di dare loro un consiglio:no didi Eav o saranno costretti ad arrivarci a piedi”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

