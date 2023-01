Napoli | UFFICIALE | un giovane al Cittadella

Tutto Napoli

Ieri la festa sull'isola con la cerimoniaa Marina Grande e oggi il bilancio a, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con ...Ambrosino - Cittadella è: il prestito Il giocatore arriva in Veneto col benestare delproprietario del cartellino: Ambrosino sarà in prestito al Cittadella per sei mesi. Lo comunica ... UFFICIALE - Napoli-Cremonese, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi: la designazione completa (ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - ''Penso che sia stata una fortuna per il Napoli non superare il turno''. Così Corrado Ferlaino, ex presidente del Calcio Napoli, ha commentato ...L’A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di GIUSEPPE AMBROSINO dal Napoli. Attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, Ambrosino si è messo in mostra ...