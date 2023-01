Napoli | può arrivare un giovane attaccante dallo Sturm Graz

napolipiu.com

Sul piano tattico, non dovrebbe cambiare molto da quanto s'è visto non solo contro il, ma ... "Ognunopensarla come vuole", gli manda a dire Inzaghi, un po' scocciato. L'impressione è che ...L'Inter ha ingolfato il palleggio delaspettandolo sornione nella propria metà - campo e ... Il Milan di Pioli non è fatto per aspettare ma nonnemmeno rischiare di consegnarsi alle migliori ... Iannicelli: “Il Napoli può vincere la Champions League. Sono sicuro”