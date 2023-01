Corriere dello Sport

Giuseppe Ambrosino cambia squadra ma resta in Serie B. L'attaccante di proprietà del, bomber dell'ultima Primavera, ha lasciato da qualche giorno il Como e da pochi minuti è ungiocatore del Cittadella . Prestito secco fino a giugno per il centravanti nativo di Procida, ...L'assemblea degli azionisti ha dato il via libera alboard l'ex presidente ha salutato tutti ... In aprile 61 dirigenti di vari club (Juve ,, Empoli, Genoa e Sampdoria ) sono stati rinviati ... Napoli, nuovo prestito per Ambrosino: è fatta con il Cittadella A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de' Il Roma ...Nuovo destino per Giuseppe Ambrosino, l'attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli che ha firmato in queste ore un nuovo accordo con il Cittadella: l'attaccante azzurro si ...