Napoli | l’avviso di Zambrotta | «Il campionato è ancora aperto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di, che mette in guardia il: «Ho perso campionati con 9 punti di vantaggio nelle ultime 4 giornate» Gianluca, intervistato da Sportmediaset, ha detto la sua sulla partita di Superocoppa di questa sera e del, mettendo in guardia il. Di seguito le sue parole. SUPERCOPPA ITALIANA – «Non saprei dire come si vince questa sfida, ma si affronta come un derby durante una metà di stagione diversa dalle solite. Sicuramente il Milan ha possibilità di vincere il trofeo e venire fuori da un momento difficile. Il derby è sempre un derby, si affronta sempre nel miglior modo possibile ed è sempre bello». SERIE A CHIUSA? – «Non credo, anche perché siamo a metà stagione. Quest’anno sarà molto molto particolare e, dopo un Mondiale a metà stagione, ci saranno ...