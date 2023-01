Napoli | lavoro personalizzato in palestra per Kvaratskhelia Demme in gruppo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il, archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia subita ai rigori contro la Cremonese, è subito tornato ad allenarsi questa mattina sul campo del Konami Training Center. Ora l’obiettivo degli azzurri è quello di preparare la prossima gara contro la Salernitana di sabato, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I calciatori che sono scesi in campo ieri hanno svolto undi scarico in, mentre il resto del, dopo la fase di attivazione in, si è focalizzato sudi forza, accelerazioni e seduta tattica; per concludere una partita a campo ridotto. Khvichaha svoltoin, mentre Diego ...

TGCOM

...l'Ordine dei giornalisti della Campania dopo l'ordinanza della VII sezione del Tribunale di... ex presidente dell'Ordine dell'Emilia Romagna, a cui il Sugc augura buon. È fondamentale ora ...... Italìa & CO, insieme al Centro Artemente di Milano, la Compagnia Cornelia died Equilibrio ... tra le altre, Milano, ospite di uno degli eventi di punta della città lombarda, con un... Giuseppina Giuliano fa ogni giorno Napoli-Milano in treno: "Non voglio perdere il posto da bidella" Rientrato in gruppo DemmeNAPOLI (ITALPRESS) - All'indomani della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, persa ai rigori, il Napoli ha ripreso questa mattina ... Coloro che sono andati in campo ieri ...800 chilometri ogni giorno, sabato compreso, per andare a lavorare in un liceo milanese. È la storia di Giuseppina Giuliano, 29enne di Napoli, che facendo due conti ha capito che affittare una casa ne ...