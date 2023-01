Napoli in ansia per Kvaratskhelia | oggi ha svolto ancora lavoro personalizzato

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)inper il suo attaccante,. L’azzurro hae potrebbe saltare la Salernitanainper il suo attaccante,. Ecco il report dell’allenamento didel sito web ufficiale azzurro. REPORT – Dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti, in vista della sfida contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato alle 18. Coloro che sono andati in campo ieri hannodi scarico in palestra, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in ...

