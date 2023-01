Napoli | impalcatura crollata per maltempo | riaperta al traffico via Aniello Falcone

I danni del maltempo in Umbria e in Abruzzo leggi anche Maltempo a, crolla unaper il forte vento. VIDEO Nella notte i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in più aree del ...Decine di segnalazioni di impalcature pericolanti aSono decine le segnalazioni di impalcature che nella città distanno in piedi da mesi e in alcuni casi da anni. Anche post terremoto. ...NAPOLI - Prima ancora di sentir fischiare il vento e di ritrovarsi nella bufera, quando Napoli-Cremonese era ancora un interrogativo, con impalcature che cedevano in un angolo della città e alberi che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...