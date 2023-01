Napoli eliminato | Spalletti amaro | 'Non siamo stati bravi come al solito'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Serata da incubo per il, che sotto il diluvio del Maradona perde ai rigori con la Cremonese ed esce agli ottavi di Coppa Italia. Luciano...

Agenzia ANSA

... ultimi in graduatoria, sono arrivati a questo appuntamento dopo averla Ternana al ... Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' trae Cremonese in tempo reale. Formazioni ...Indice Cronaca della partita con commento e tabellino ConvocatiFormazioni ufficiali ... chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la Roma, che la scorsa settimana hail Genoa. ... Coppa Italia: impresa della Cremonese, Napoli eliminato ai rigori - Calcio Clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese per il Napoli, eliminato ai rigori. Parla così della sfida, dagli studi di Sport Mediaset, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli: "I ...Ai quarti di Coppa Italia contro la Roma ci andrà la Cremonese, la prima di Ballardini, che ha battuto ai rigori Spalletti e il suo super Napoli ...