Napoli | Di Marzio conferma lo scambio Gollini-Sirigu Il portiere azzurro ha chiesto la cessione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo la sconfitta contro la Cremonese, il dirigente del, Cristiano Giuntoli, ha perfezionato la trattativa per il trasferimento indi Pierluigi. Come rivelato da SKY, l‘operazione è ormai ai dettagli e il giocatore può considerarsi del. A riportarlo è il portale di Gianluca Di. Salvatore, invece, farà il percorso L'articolo

MondoNapoli

... Salvatore Sirigu Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Die Fiorentina hanno trovato l'accordo sullo scambio Sirigu - Gollini. La trattativa è conclusa, i due club ...Calciomercato- Scambio Gollini - Sirigu ai dettagli, la trattativa è in fase di definizione. A riportare la notizia è il giornalista Sky Gianluca Di: 'Lo scambio trae Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini sta ormai prendendo definitivamente forma: infatti, l'operazione tra i due club è ... Sky – Di Marzio: “Trattativa ai dettagli tra il Napoli e la Fiorentina per lo scambio Gollini-Sirigu! La formula” Foto: Getty Nicola Salernitana. Di Marzio: “Iervolino sta pensando di richiamare Nicola”. Di seguito, la clamorosa indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio in merito alla panchina della ...A sole 24 ore dall'esonero Davide Nicola potrebbe tornare sulla panchina della Salernitana. Il presidente Iervolino starebbe tornando sulla decisione presa a caldo dopo la sconfitta contro l'Atalanta.