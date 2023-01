Napoli-Cremonese | pagelle Meglio senza titolarissimi | Simeone ed Elmas due certezze

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Coppa Italia, ledia cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Potevamo immaginare, Ilaria, una partita del genere? No, non potevamo: quasi a mezzanotte, in un’apocalisse di vento e pioggia, l’ultima in classifica insacca cinque rigori uno dopo l’altro e il povero Meret se ne torna a casa con sette gol, privo di colpe gravi. Tutta la nostra vicinanza e solidarietà – 6 Cosa poteva succedere di peggio, Fabrizio? Il diluvio universale suallo scoccare dei rigori? Fatto – 6 BERESZYNSKI. Il nuovo polacco del Napule arriva stremato al 120’, al culmine di un acclimatamento disastroso. In teoria era possibile l’opposto (come dare torto allo Sciamano in panca? Ma su questo tornerò dopo), nella prassi non è stato così. La sua è la classica figuraccia del ciuccio in mezzo ai suoni, ...