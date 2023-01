Napoli-Cremonese | Ferreri Caputi pesantemente bocciata | “Va in bambola”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha palesato alcuni limiti della squadra di Luciano Spalletti. Va in svantaggio, poi ribalta tutto e si fa rimontare al 90?. E alla fine i rigori sono fatali: è sempre Felix Afena-Gyan, ex attaccante della Roma, a segnare il gol dell 2-2 nei 90 minuti e a mettere a segno il rigore decisivo. Arbitro(Getty Images)Arbitro Maria SoledopoMa, al di là, della cattiva prestazione del, c’è anche quella di Maria Solee della terna arbitrale tutta al femminile da analizzare. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina hannobocciato la direzione di gara e ...