Napoli-Cremonese | dopo il danno pure la beffa | un calciatore andrà valutato per via di interventi duri e campo pesante

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sarà una sconfitta dura da digerire quella della SSCcontro ladi Ballardini. La squadra di Luciano Spalletti è uscita dalla Coppa Italia, una competizione a cui si puntava per la vittoria finale. Per la squadra azzurra,ildovuto all’eliminazione, arriva anche l’ennesima. Molti dei giocatori chiave della squadra, infatti, L'articolo

Calciomercato.com

: la cronaca della gara. Ilsoffre nei primi minuti. Il turnover spinto di Spalletti sembra non funzionare con gli azzurri che non riescono a imbastire occasioni in attacco. ...Ilperde clamorosamente ai rigori contro laal Maradona ed esce dalla Coppa Italia. Ai quarti volano i lombardi di Ballardini. Sfideranno la Roma. Nonostante i molti titolari a riposo (... Clamoroso, la Cremonese elimina il Napoli ai rigori! Impresa Ballardini, vola ai quarti di Coppa Italia | Primapagina ... Termina con un'eliminazione la Coppa Italia del Napoli, per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Stavolta a essere fatale per i partenopei è ...NAPOLI (ITALPRESS) – Al Maradona succede l’incredibile, con la Cremonese che dopo il 2-2 nei primi 120 minuti, con tanto di uomo in meno, supera ai rigori la capolista della serie A. Dopo l’iniziale v ...